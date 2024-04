Revelan por qué los perros ladran a algunas personas y a otras no

Son el mejor amigo del hombre y tienen varias formas de comunicarse con ellos, y que los perros usan el ladrido como forma de comunicación y manifestar lo que sienten, pero cuando lo dirigen a un ser humano, cualquier dueño de perros se habrá dado cuenta de que a algunos les ladran más que a otros.

El veterinario del Centro CatDog, Felipe Vázquez Montoto en declaraciones para el portal Wamiz, ofrece algunas de las claves del porque los ladridos son diferentes dependiendo de la persona que tengan al frente.

"A los canes les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae mejor y otra que te cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo'', explica el experto.

"¿Que por qué lo hace? Pues puede obedecer a olores, a la forma de andar, a la forma de expresar de las personas, a su expresión corporal...", indica el veterinario.

"Los perros tienden a ser muy territoriales y muchas veces simplemente ladran a personas que no conocen, sobre todo cuando invaden su espacio de seguridad, por así llamarlo", agrega Felipe Vázquez.

Pero a veces, el ladrido no tiene origen determinado. "El ladrido es solo una forma de comunicación y no sabemos exactamente qué quiere decir al ladrar. Sí se puede interpretar emoción dependiendo del tipo de ladrido (enfado, alegría, miedo...), pero exactamente no sabemos qué quiere decir al ladrar", señaló el experto.