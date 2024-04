Nick Jonas enamorado del Perú y el ceviche: “¡Que increíble bienvenida en Lima!, te amo”

La llegada de los Jonás Brothers al Perú ha causado sensación en sus fanáticas quienes, desde tempranas horas de la mañana, empezaron a hacer cola para ver a los míticos hermanos en un concierto que tendrán hoy la capital como parte de su gira Five Albums, One Night. The World Tour 2024.

Pese a que los tres se han mostrados felices por el recibimiento de sus fans, Nick Jonas, el menor de los tres músicos destacó en sus redes sociales lo feliz que se siente por el cariño de sus fans y la deliciosa gastronomía peruana.

“¡Wow! Que increíble bienvenida en Lima, ¡te amo!”, se lee en una de sus historias de Instagram, en otra foto se ve disfrutando de un delicioso ceviche, plato bandera de nuestra gastronomía.

CONCIERTO

Luego de 14 años desde su último concierto, los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas regresaron a Perú como parte de su gira mundial Five Albums. One Night. The World Tour y se presentarán este domingo en Multiespacio Costa 21, recinto ubicado en el Circuito de Playas, en el distrito de San Miguel.