Samantha Batallanos tras ser captada con Jonathan Maicelo en departamento: “Heridas quedaron abiertas”

Samantha Batallanos rompió su silencio y se pronunció sobre el reencuentro que tuvo con su expareja Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión física y psicológica.

El pasado martes, las cámaras de 'Magaly TV, la firme' captaron al boxeador saliendo de su camioneta para ingresar a un departamento en el que se encontraba la modelo.

¿RECONCILIACIÓN?

Luego de ser captada pasando la noche con ‘El Rocky de los Barracones’, Batallanos reveló en 'El reventonazo de la Chola' que este encuentro no se trató de una reconciliación, sino de una oportunidad para conversar de temas pendientes.

"Fue pactado por ambos (el encuentro). La verdad que la última vez que nos vimos fue tan caótico todo que nunca hubo un cierre y las heridas se quedaron abiertas (...). Debe haber mucha gente que me juzga, pero yo sentí que necesitaba esa reunión. No estábamos solos porque había más personas. No (fue amoroso). Necesitábamos decirnos tantas cosas", aseguró.