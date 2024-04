Dayanita revela que está en juicio para cambiar su nombre en el DNI

La reconocida actriz cómica Dayanita, compartió recientemente a través de una entrevista para un medio digital, detalles íntimos sobre su vida personal y su lucha por la identidad, donde causó sorpresa de cómo está avanzando su proceso para tener inscrito legalmente su nuevo nombre.

La integrante del elenco de ‘JB’, anunció que ha iniciado un procedimiento judicial para cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Actualmente registrado como Max Orlando, la artista expresó su decisión de adoptar el nombre Dayana Milagros y el género femenino en su nuevo documento.

"En el DNI me encuentras como Max Orlando. Eso todo el mundo lo sabe y no me da vergüenza. Pero igual estoy en un juicio para cambiar mi nombre", dijo al podcast de ‘La casa de la comedia’, la actriz cómica.

ESTÁ EN JUICIO

Dayanita destacó la importancia de este cambio no solo para ella, sino para todas las mujeres trans que enfrentan procesos similares. Además, reconoció que el camino hacia el cambio de nombre y género en el DNI es difícil, pero tiene las esperanzas de obtenerlo.

"Estoy en pleno juicio, exigiendo el cambio de nombre y sexo. Es un proceso largo que hacen todas las chicas trans. Yo desde los 12 años llevo mi transición más continua, ya estoy en pleno proceso de juicio", reveló Dayanita.