Tinelli se muestra más contento por llegada de su primo que por Milett: “lo extrañaba”

Aunque ambos han desmentido, en varias ocasiones, el fin de su relación, la verdad es que todo parece indicar que habría una crisis. Con la llegada de Marcelo Tinelli se esperaba que la pareja vuelva a estar juntos, pero no ha sido el caso.

La llegada de Milett Figueroa a Argentina no parece haber hecho un gran cambio en la pareja, pues ninguno ha posteado fotos con el esperado reencuentro, caso contrario ocurrió con la llegada de su primo ‘El Tirri’ Tinelli, a quien le brindó un espacio en sus redes sociales con un cálido mensaje: “Qué alegría. Mi primo hermano Luciano Tirri ya vuelve de Los Ángeles a Buenos Aires. Lo extrañaba”.

PELEAS E INFIDELIDAD

Los medios de espectáculos aseguran que la pareja estaría quebrada, en gran parte por la negativa de las hijas de Tinelli a que continúe dicha relación, la cual sería la razón por la que Figueroa no viajó con ellos a España. Amigas del conductor mostraron conversaciones donde él explicaba esta situación:

“Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”.

Por otro lado, la joven influencer Cande Lecce revelo recientemente que tuvo una relación amorosa con el conductor cuando él comenzaba su romance con la bailarina y modelo. Según declaró, Tinelli le habría asegurado que su relación con la ex participante de ‘Bailando 2023’ era simplemente parte del show para promocionar el programa.