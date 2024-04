Marcelo Tinelli desmiente rumores y reafirma relación con Milett: “yo estoy en pareja”

La pareja conformada por el conductor Marcelo Tinelli y la peruana Milett Figueroa vuelve a acaparar la atención. Luego de varios rumores y especulaciones de conductores de espectáculos asegurando el final de la relación, el presentador rompió su silencio sobre su actual situación con Figueroa.

Durante su conversación en el programa argentino LAM, el conductor de 64 años cerró bocas y aseguró que continúa con Milett. “Yo estoy en pareja. Ellos siempre están tirando (hablando), su objetivo es ese”, señaló.

DESMINTIÓ ESEPCULACIONES DE LATORRE

Además, desmintió lo dicho por la conductora Yanina Latorre, quien aseguraba que la relación se había acabado. “Yanina (Latorre) sale a decir lo que quiere, no te creo, me dice. Yo no sé si las chicas lo creen, Yanina que es mi amiga no cree y no solo lo de Milett, no cree nada. Todo lo que le digo me dice que no cree, entonces le digo ¿para qué me preguntas?”, enfatizó.

En tanto, aseguró que entre él y Figueroa no hay ningún problema: “Estoy muy bien, qué quieres que diga. Está todo muy bien. Esta semana o la otra está llegando (Milett a Argentina)”, sentenció.