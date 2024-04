J Balvin capta extraño objeto: “siempre he creído que hay vida en otros planetas”

El colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores al postear en sus redes sociales un video que captó desde su celular en el que se aprecia un objeto extraño que el mismo cantante no ha sabido explicar.

"No tengo cómo explicar ¿qué pu*** es esto?, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes", señaló el artista junto al video en mención.

Asimismo, el productor contó que fue testigo de una extraña experiencia mientras observaba el cielo y se percató que se trataba de un artefacto volador cuyo origen desconoce.

¿QUÉ OPINA LA GENTE?

El clip ha logrado más de 420 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores. Muchos bromearon sobe la inusual experiencia, en tanto otros, al igual que J Balvin, aseguraron que “no estamos solos”.

“Wisin y Yandel haciendo turismo”; “W & Y los extraterrestres”; “Yo tampoco sabría decir qué es eso y seguro hay vida en el universo”; “Yo también he visto drones y de muchas formas”; “Es el reggaeton mexicano”; “Ahora me van a decir que mañana sale el disco”, fueron algunos comentarios de los seguidores del colombiano.