Este es el controversial apodo que le pusieron las hijas de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “No es discriminación”

Los rumores sobre una aparente mala relación entre las hijas del empresario Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parecen ir en aumento.

La prensa argentina ha advertido que las engreídas de Tinelli no estarían de acuerdo con la diferencia de edad que mantiene su padre con la modelo peruana.

APODO

El conductor Rodrigo Lussich dio a conocer, durante el programa ‘Socios del Espectáculo’, que las hijas de Tinelli se refieren a Milett como ‘la peruana’.

“Nosotros dijimos desde febrero que (las hijas de Marcelo) no la quieren a Milett. Le dicen entre comillas, no despectivamente porque no hay acá racismo ni discriminación ni xenofobia, pero le dicen ‘la peruana’. Bueno, porque es peruana. Nació en Perú… Mirtha también se refirió a ella como la peruana, y está bien, pero siempre estamos al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa”, dijo el presentador.