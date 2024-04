Marcelo Tinelli no se encargaría de Milett Figueroa a su retorno a Argentina

La pareja que acaparó las cámaras en Argentina estaría en un mal momento. Luego que Marcelo Tinelli decidiera celebrar su cumpleaños alejado de Milett Figueroa y en compañía de sus hijos, la relación estaría en medio de una crisis, tal como lo afirman diversos medios de espectáculos argentinos.

El programa ‘Los socios del espectáculo’ señaló que Milett está enojada con su pareja por no pasar el cumpleaños de él juntos. “Ella quería pasar el cumpleaños con Marcelo, él no pudo estar porque después de México se fue allá (Madrid) porque le hicieron una sorpresa los hijos y fueron de distintos lugares del mundo para pasar el cumpleaños de ahí. Ella se enojó muchísimo”, informaron los presentadores.

En tanto, señalaron que Marcelo no estaría dispuesto a hacerse cargo de su novia a su regreso al país. “Lo que me dicen que él siente es que no está para hacerse cargo de alguien, que si Milett viene acá por él y él de verdad no está para tener la mochilita de Milett Figueroa. Si ella viene porque tiene su trabajo, sus amigas, su gente, su familia y está en una relación, divino. Pero si viene por él, le diría que ni venga”, explicó una de las comentaristas de dicho programa.

“LA PERUANA”

Rodrigo Lussich señaló en su programa de espectáculos que las hijas de Tinelli llaman a Milett como “la peruana”, un sobrenombre que no tendría ninguna intención xenófoba, sino como una forma de identificarla basada en sus primeras impresiones.

Por otro lado, Mariana Brey indicó que en el entorno más cercano a Marcelo Tinelli se describió a Figueroa como alguien ambiciosa. “Se me dijo que lo primero que le señalaron fue: ‘Cuidado, es encantadora, pero tiene ambiciones’. Sin embargo, Marcelo quedó cautivado, aunque no está claro si se trata de un enamoramiento”, añadió.