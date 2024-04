Cardi B reacciona con indignación ante ser etiquetada como mexicana: "No lo soy"

La cantante y rapera Cardi B generó revuelo en las redes sociales durante el último fin de semana al manifestar su descontento ante las suposiciones incorrectas sobre su herencia latina.

En una transmisión en vivo en su cuenta oficial, la estrella expresó su molestia por ser erróneamente identificada como mexicana, destacando que no es adecuado asumir la nacionalidad de alguien basándose en ciertos rasgos asociados con un país.

"Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo porque no lo soy. No soy mexicana", declaró la rapera, haciendo hincapié en la importancia de evitar generalizaciones y estereotipos al identificar a las personas.

Cardi B comparó la situación con otros contextos culturales, señalando la sensibilidad de la identidad nacional y el respeto hacia la singularidad de cada individuo.

Con información de Perú21