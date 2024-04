¿Natalia Málaga y Eva Ayllón tuvieron un romance?, esto fue lo que dijo la exvoleibolista

Natalia Málaga, quien ha ganado gran popularidad por su trayectoria como jugadora y entrenadora de la Selección peruana de vóley, en algún momento fue vinculada sentimentalmente con la reconocida cantante peruana Eva Ayllón. En una entrevista reciente, la exvoleibolista se pronunció sobre estos rumores.

“Pero es un decir, que hablen lo que les dé la gana, pero que no juzguen a nadie que no sabe la vida de nadie”, sostuvo Málaga en el podcast La Tait.

Tait, notoriamente sorprendida por esta vinculación, le preguntó a la exentrenadora por qué la relacionaban con la cantante.

“No sé, la mente es morbosa (...) Me ven con Eva, con mil personas, ósea, por qué pueden alucinar...”, indicó Málaga.

“MAGALY NO ME GUSTA”

Natalia bromeó con la también exvoleibolista sobre qué pasaría si la vincularan sentimentalmente con Magaly Medina, a lo que Cecilia le respondió tajantemente que a ella no le gusta dicha conductora.

“Ay no, Magaly no me gusta (…) si yo tuviera que volverme gay, tendría que ser con alguien que supere a mis exs o a los que yo admiro, tendría que ser una mamacita regia, yo no me voy a meter con una fea, yo soy mamacita”, señaló.