Flavia Laos aclara rumores sobre cirugías plásticas: "Uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera"

La reconocida figura peruana, Flavia Laos, ha decidido abordar públicamente los rumores y críticas relacionados con los procedimientos quirúrgicos que ha realizado para modificar su apariencia física.

Durante la entrevista, Laos afirmó: “No me incomoda que me digan que soy una chica operada, sí me he operado, claro. Yo he contado lo que me he hecho. Nunca niego nada, la verdad es que yo normal. Uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero con responsabilidad, obviamente”.

DETALLES DE SU OPERACIÓN

La modelo detalló los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, confirmando la aplicación de botox en las líneas de expresión de su rostro, así como mamoplastia y rinoplastia.

“Me operé las bubis y la nariz, nada más. También me he puesto botox para las arrugas. Es preventivo, es una inyección nomás, no duele. Te levanta la cara, pero yo tengo expresión. Es baby botox”, expresó.

Por otro lado, Laos desmintió categóricamente haberse sometido a una abdominoplastia y a una armonización facial, calificando tales afirmaciones como rumores infundados. “No sé quién se ha inventado eso, pero no es verdad”, agregó la influencer.