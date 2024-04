Grupo 5: Christian Yaipén llora al cantar con su hijo en emotivo concierto en el Estadio Nacional

La emoción se apoderó del cantante Christian Yaipén al cantar junto a su hijo en el primer concierto que el Grupo 5 ofreció en el Estadio Nacional.

“Para año nuevo yo estaba saliendo a trabajar, me para Sebastián y me dice: ‘Yo puedo cantar contigo?’ Yo le respondo: ‘Hijito, hoy no podrá ser’. Pasa el tiempo, se acercaba la fecha del Estadio Nacional y me vuelve a preguntar: ‘Papá, ahora sí puedo cantar contigo ¿no?’”, señaló al público.

El pequeño, con mucha seguridad, entonó la popular canción ‘Eres mi bien’, tema que fue coreado por los asistentes; mientras tanto, Christian no pudo ocultar sus lágrimas tras tan emotiva presentación.

ARTISTAS INVITADOS

El emocionante concierto que brindó el Grupo 5 el viernes 5 de abril puso a bailar a sus cientos de fanáticos. El espectáculo estuvo enriquecido con la presencia de destacados artistas como: Eddy Herrera, Mike Bahía, Guaynaa, Eva Ayllón, DJ Peligro y Mauricio Mesones.