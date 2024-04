Milett Figueroa discutió con hija de Marcelo Tinelli durante filmación de reality, según medios

Luego de varias especulaciones, el conductor de ‘Bailando 2023’ aceptó que sus hijas no aceptan su relación con la actriz y bailarina peruana. Según el periodista Ángel de Brito, esta información ya era conocida entre bastidores, además, aseguró que Milett protagonizó una fuerte discusión con una de las hijas del conductor durante la grabación del reality ‘Los Tinelli’.

El programa de espectáculos argentino LAM inició con más rumores sobre la supuesta crisis de la pareja y añadió que el distanciamiento se dio cuando no se invitó a Figueroa al cumpleaños en Madrid de Tinelli. Según De Brito, no invitaron a Milett por un roce previo con una de las hijas de Marcelo.

Incluso, la conductora Yanina Latorre añadió que la modelo tuvo un fuerte cruce de palabras con Mimi Alvarado, la actual pareja sentimental de ‘El Tirri’, primo de Marcelo Tinelli.

“No hay una cosa que Milett haya hecho (para que las hijas de Marcelo no la acepten). A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas”, explicó Latorre.

SIN PROGRAMA

Luego de esta situación sentimental, otro revés se presentó para Milett Figueroa, pues se pospuso su debut como conductora en la televisión argentina, proyecto que estaba directamente vinculado al popular presentador y pareja de la modelo peruana.