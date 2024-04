¡Enfureció! Magaly defiende a su esposo de usuaria que lo acusó de ser infiel

La reconocida periodista de espectáculos, Magaly Medina, celebró su cumpleaños número 61 de una manera bastante especial este año. Utilizando sus redes sociales, compartió un detalle íntimo de la celebración: un lujoso regalo de su amado esposo.

El regalo fue una impresionante cartera 'Kelly', de la icónica casa de modas francesa Hermès. Este accesorio es considerado no solo como un símbolo de lujo, sino también como un artículo legendario, conocido por ser sumamente difícil de adquirir.

Mientras muchos seguidores felicitaron a Medina y expresaron su emoción por el regalo, hubo algunos usuarios que no tardaron en criticar la acción de su esposo, insinuando que podría estar intentando compensar alguna supuesta infidelidad.

"El pingüino tiene que regalarle cartera para calmarla y se le olvide los 'cachos'", comentó una usuaria en el post de la ‘Urraca’, provocando una respuesta enérgica por su parte.

ENFURECIÓ

En su respuesta, la periodista dejó claro que los regalos que recibe de su esposo no están relacionados de ninguna manera con el perdón hacia él después de cualquier supuesta infidelidad. "Mi dignidad no tiene precio. Si algún día mi esposo me falta al respeto, sabe que no habrá cartera, joya o dinero que evite que lo deje", expresó Magaly.