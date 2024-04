Fallece ‘Muñequita Milly’: Cantante folclórica Flor Sheyza muere a los 23 años

La industria musical peruana se encuentra de luto luego de darse a conocer que la joven cantante Flor Sheyza Quispe Sucapuca, conocida como ‘Muñequita Milly’, falleció a sus 23 años.

Medios de Juliaca precisan que la artista, nacida en Yanahuaya, Puno, se encontraba en la Clínica del Inca, ubicada en la Avenida 28 de julio en Miraflores. Su jefe de prensa dio a conocer la lamentable noticia al diario La República.

¿QUÉ SE SABE DE ESTE SORPRESIVO FALLECIMIENTO?

Hasta el momento, no han dado a conocer la razón de la muerte de la artista; no obstante, el diario Extra señaló que la cantante no habría resistido una intervención quirúrgica estética.

Muchos fanáticos han manifestado su tristeza a través de redes sociales tras enterarse de esta noticia. La joven promesa tenía programadas presentaciones en el interior del país.