¡Keane regresa al Perú! Banda británica realizará un concierto el próximo 21 de noviembre

La banda liderada conformada por Tom Chaplin, Jesse Quin, Tim Rice-Oxley y Richard Hughes, regresan a Lima para un esperado concierto con motivo del vigésimo aniversario de su álbum debut “Hopes and Fears”.

Keane se presentará el 21 de noviembre en el Arena 1 de San Miguel. Gracias a radio Oxígeno, la banda regresa por tercera vez a Lima con un repertorio de sus grandes éxitos que incluirá himnos como 'Everybody’s Changing', 'This is the Last Time', entre otros.

¿CÓMO SE HIZO 'HOPES AND FEARS'?

Este álbum es uno de los más importantes de la carrera de Keane, pues batió récords de venta en Reino Unido y Estados Unidos, llegó a vender 10 millones de copias en todo el mundo y consolidó a los británicos como una de las bandas más influyentes de su generación.

"Recuerdo estar de pie junto a esa increíble mesa de mezclas antigua en Heliocentric Studios, donde hicimos 'Hopes and Fears', escuchando una primera mezcla de 'Somewhere Only We Know'. Tenía la sensación de que habíamos conseguido algo que tenía un extra de magia”, relató Tom Chaplin, vocalista de la banda, en un comunicado.

Las entradas estarán disponibles para la venta general a partir del 10 de abril, por medio de Ticketmaster.pe con un 25% de descuento para titulares de tarjetas de BBVA. La preventa exclusiva para clientes BBVA será los días 8 y 9 de abril.