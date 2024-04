Ana Paula Consorte aclara relación con doña Peta: "No hay distanciamiento, estoy en su casa"

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, fue abordada por un medio local mientras realizaba compras para la celebración del cumpleaños de su hijo con el futbolista.

Ante las preguntas sobre su relación con doña Peta, madre de Paolo Guerrero, Consorte afirmó que no existe ningún distanciamiento y que todo está bien entre ellas.

"No, no hay distanciamiento, todo bien. Todo muy bien ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, ¿cómo va a haber distanciamiento?", declaró la garota ante las cámaras.

Asimismo, al ser consultada sobre la presencia de doña Peta en la celebración del cumpleaños de su hijo, Ana Paula respondió afirmativamente, señalando que es la abuela del niño y que seguramente aparecerían juntas en las fotos.

(Con información de El Trome y Amor y Fuego)