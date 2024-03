Los mitos más extraños de Semana Santa: desde convertirse en pez hasta el nacimiento del anticristo

Durante la conmemoración de la Semana Santa, se propagan diversas creencias y mitos en torno a lo que se debe hacer o evitar durante estos días que se recuerda el sacrificio que hizo Cristo por el mundo. Algunas de estas creencias, recopiladas por Infobae, incluyen prohibiciones relacionadas con las relaciones sexuales y el consumo de carne roja, así como supersticiones sobre transformaciones y nacimientos.

En diferentes países como Israel, Italia, España, Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, la Semana Santa se celebra de manera especial, cada uno con sus propias tradiciones y costumbres.

Entre los mitos más populares se encuentra la creencia de que si se tienen relaciones sexuales durante la Semana Santa, las personas pueden quedar "pegadas". También se dice que no se debe consumir carne roja durante estos días sagrados.

Otras creencias incluyen la idea de que bañarse en un río puede transformar a una persona en pez, o que si alguien se sube a un árbol se convertirá en mono. También se dice que los bebés que nazcan el Viernes Santo pueden traer al anticristo.

Además, existen supersticiones como la de no limpiar la casa ni barrer el suelo el Viernes Santo, no utilizar clavos (por la crucifixión de Jesús), vestir de negro, caminar despacio y en silencio, y no salir a las tres de la tarde (hora en que se cree que Jesús murió).