¿Katy Jara desea volver a la televisión con programa cristiano?

La excantante de cumbia Katy Jara se prepara para su próximo concierto de música cristiana en el Estadio San Marcos junto a la banda dominicana Barak. En medio de esta celebración, Katy reveló que muchos de sus seguidores en redes sociales le preguntan si tiene planes de volver a la televisión, luego de haberse retirado de la conducción de "Domingos de fiesta" tras su conversión al cristianismo.

Ante estas preguntas, Jara indicó que no descarta volver a la pantalla, pero bajo una condición especial: "si es de la mano de Cristo para hablar de su palabra". La ex Agua Bella expresó que estaría encantada si Dios así lo permite, aunque aclara que un eventual regreso no sería a "Domingos de fiesta", sino a un programa con contenido religioso, como "Domingos con Cristo". Incluso mencionó la posibilidad de conducir un programa en YouTube o por cable.

En cuanto a su labor como predicadora, la exactriz compartió que todos los días dedica tiempo en sus redes sociales para conectarse con sus admiradores y transmitir la palabra de Todopoderoso. Señaló que conocer a Dios cambió su vida por completo y le brindó paz en momentos difíciles. Actualmente, la exconductora se prepara para lanzar su primera producción musical cristiana con 12 temas de su autoría.