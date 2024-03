¡Conmovedor!: niño que deja a su perro en un albergue para protegerlo del maltrato de su padre

Las redes sociales se han conmovido ante la historia de un niño cuyo coraje lo llevó a tomar una decisión difícil pero necesaria para proteger a su querido perro.

El pequeño dejó a su mascota en un albergue y dejó una carta explicando la difícil situación que atravesaban.

En la emotiva carta, el niño reveló que su perro, llamado Simón, estaba sufriendo maltrato por parte de su padre. Con lágrimas en los ojos, el niño expresó:

"No quiero que mi papá le haga daño. Llora mucho porque no hay suficiente comida. Dejo mis ahorros para que tenga algo que comer (...). Por favor, cuídenlo y no dejen que mi papá lo lastime más. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca volveré por él".

SOLIDARIDAD

Las palabras del niño han generado una oleada de solidaridad y apoyo en las redes sociales. Usuarios de diferentes partes del mundo han expresado su tristeza por la difícil situación del niño y su mascota.

Comentarios como "Es una historia desgarradora", "Pobre niño", "¿Qué clase de padre puede hacerle eso a su hijo y a su perro?" y "No te rindas, pronto estarán juntos de nuevo" se han multiplicado en las publicaciones relacionadas.