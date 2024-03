Ana Paula Consorte sobre Brunella Horna: "No, con esa chica no"

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, decidió romper su silencio y aclarar públicamente lo que realmente piensa sobre Brunella Horna, la esposa de Richard Acuña. En unas recientes declaraciones para un medio de espectáculos, Ana Paula no dudó en hablar con franqueza sobre su opinión.

Cuando fue cuestionada sobre si conocía a Brunella Horna, Ana Paula respondió de manera contundente que no la conoce y que tampoco tiene interés en hacerlo. Además, dejó entrever que no genera en ella un deseo de entablar relación alguna.

"No, con esa chica no. Para nada. No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad", afirmó la pareja del futbolista, quien se encuentra con lista y preparada para migrara a Trujillo junto al ‘Depredador’.

VIVIR EN TRUJILLO

Ana Paula, también aclaró a los medios sobre especulaciones que giraban en torno a su postura sobre mudarse a Trujillo desde Brasil. Al respecto, Ana Paula precisó que no tiene ningún problema con vivir en Perú. “No tengo ningún problema fuera de la situación de doña Peta por las amenazas", enfatizó en declaraciones a 'Teledeportes'.