Deysi Araujo llora tras ser multada por fiesta en San Isidro: "En mi San Juan de Lurigancho vivía tranquila"

La exvedette Deysi Araujo se encuentra sumamente consternada luego de recibir una multa de 4500 soles por la fiesta que organizó en su departamento de San Isidro el pasado 27 de febrero para celebrar su cumpleaños número 42. En este evento, que contó con la presencia de Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la ‘Negra Petróleo’, Mark Vito, y otros amigos cercanos, Araujo asegura que solo se quedaron hasta las 11:30 de la noche y que a la 1 de la madrugada ya no había nadie en su casa, salvo unas amigas con las que conversaba.

"Estoy triste porque me han puesto una multaza por el día de mi cumpleaños. Es muy raro porque solo nos quedamos hasta las 11:30 de la noche, a la 1 de la madrugada ya no había nadie en mi casa, solo me quedé con unas amigas pero conversando. Resulta que hace dos días me llegó un documento de la Municipalidad de San Isidro donde me multan", declaró al diario Trome.

Ante la cuantiosa sanción, la pelirroja se encuentra en la búsqueda de alternativas para reunir el dinero necesario: "No sé de dónde voy a pagar, estoy pensando hacer una pollada porque de dónde saco la plata. Cómo voy a pagar una multa así. Además, no éramos muchas personas, en la nota que me hicieron en Magaly comentaron que tenía un gran equipo, pero era pequeñito. Mi hijo me llevó mariachis plan de 10 de la noche y nada más", sostuvo.

La animadora también reveló que ha consultado con su abogado sobre la situación, quien le indicó que es un tema municipal y que la multa debe ser pagada. La modelo de OnlyFans descartó la posibilidad de realizar futuras reuniones en su domicilio debido a esta situación y expresó su descontento con lo sucedido.

"No, imagínate voy a trabajar para pagarle a la municipalidad. Este tema me tiene preocupada, me están quitando el pan de la boca, creo que no me quieren en San Isidro. Ya es demasiado. Me he puesto a llorar de cólera, en mi San Juan de Lurigancho vivía tranquila, nadie me quitó plata así".