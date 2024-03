Dan Schneider se disculpa por su comportamiento inapropiado en sets de Nickelodeon: “me arrepiento”

Luego del estreno del documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, en el que Drake Bell confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de un extrabajador de Nickelodeon, Dan Schneider, creador de series como iCarly y Drake & Josh se disculpó públicamente por sus comportamientos indebidos en los sets.

“Observar las últimas noches fue muy difícil (...) Yo enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”, indicó Schneider. “No hay excusas. La mayoría de los escritores de televisión y comediantes han estado en las salas y son conscientes de que muchas veces se hacen bromas inapropiadas y surgen temas inapropiados. Pero el hecho de que participé en eso, especialmente cuando salía de la habitación, me avergüenza. No debería haberlo hecho”, agregó.

CHISTES DE MAL GUSTO

Schneider también señaló que, si algunos chistes de sus programas son considerados de mal gusto, Nickelodeon es libre de censurarlos.

"Todos estos chistes de los que estás hablando fueron escritos para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después y dicen: 'No creo que eso sea apropiado'. No tengo ningún problema con eso. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes", dijo en su canal oficial de YouTube.

DRAKE BELL DENUNCIA AGRESIÓN SEXUAL

Drake Bell, uno de los protagonistas de la serie Drake & Josh, reveló haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de Brian Peck, entrenador de diálogos en las series All That y The Amanda Show en Nickelodeon.

“Estaba atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad", dijo el artista en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV.