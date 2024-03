Viral en TikTok: niños de África hacen coreografía al ritmo del ‘Grupo 5’

Nuevamente, un video de los niños de Uganda de Nansana Kids Foundation se ha viralizado por su carisma y bailes al son del Grupo 5 y de Raúl Romero, en un mix de música peruana que los hizo bailar con gran energía.

La cumbia peruana traspasó fronteras y sirvió para que este conocido grupo genere nuevo contenido para su página en TikTok al ritmo de “Costeñita” y “Eres mentirosa”.

Los usuarios dejaron halagos para el grupo de jóvenes que decidieron difundir la música peruana por medio de su reconocido canal, el cual tiene 118.3K de seguidores.

¿QUÉ DIJO EL GRUPO 5?

La agrupación musical respondió a la publicación de los niños con cinco corazones, y el canal Nansana Kids Foundation también contestaron con un emotivo mensaje: “Te amamos mucho Grupo 5” ("We love you so much Grupo 5”, en inglés).

En tanto, vario usuarios se mostraron admirados y alegres por los logros de la banda musical y el carisma de los niños: “En serio, primero la Culebrítica de Grupo 5, que niños tan bellos en difundir nuestra cumbia”; “Soy venezolano, pero Grupo 5 algún día tiene que hacer una gira en Venezuela, se los aseguro”; “Nansana Kids Foundation, en Perú los queremos mucho”; fueron algunos de los mensajes.