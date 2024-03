Shakira y la polémica letra en su nuevo tema ‘La fuerte’: “"No te olvido por más que aparente"

Por medio de sus redes sociales, Shakira compartió el avance de su nuevo tema junto a Bizarrap titulado ‘La Fuerte’, el cual ha causado una polémica por la letra del sencillo que pertenece al álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.

En la producción de la colombiana junto al argentino se escucha una frase que llamó la atención de sus seguidores. “Otra noche más que pasó sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente”, palabras que inmediatamente fueron relacionadas al exjugador del Barcelona, Gerard Piqué.

Asimismo, en el álbum de la barranquillera se consideraron otros hits que fueron vinculados a Piqué como ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro; ‘Monotonía’ con Ozuna, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap y otros sencillos más.

AMORÍO CON EL ESPAÑOL

Desde que se conocieron en el Mundial Sudáfrica 2010, Shakira y Gerard Piqué iniciaron un amor de cuento de hadas que tendría como consecuencia el nacimiento de dos hijos, pero hace más de un año decidieron seguir sus caminos por separado por una presunta infidelidad del exfutbolista.