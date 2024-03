Julián Zucchi no olvida a Yiddá Eslava: “La sigo amando, queriendo, pero estamos enojados”

En medio de los problemas que vienen atravesando Julián Zucchi y Yiddá Eslava por una presunta infidelidad, el argentino salió al frente y mencionó que aún sigue teniendo un gran cariño por la madre de sus hijos.

Asimismo, el exchico reality precisó que en estos momentos ambos se encuentran alejados producto al difícil momento que vienen atravesando, por lo que tiene la ilusión de volverse a juntar más adelante.

"Yo lo único que le digo es que la amo, que la quiero, que la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo (…) estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer y ella me dijo que no, que no me quería", sostuvo.

LEAL POR MÁS DE 10 AÑOS

A través de su historia en Instagram, Julián Zucchi contó que durante todo el tiempo que estuvo al costado de Yiddá Eslava nunca saco los pies de la relación y todo era felicidad con la actriz.

“Me siento con la conciencia tranquila porque durante 11 años con errores como todos, entregué lo mejor de mí trabajando desde lo personal y lo laboral en pro de mi familia”, expresó.