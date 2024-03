Marcelo Tinelli descarta tener una familia con Millet: “No tengo interés por el momento en tener hijos”

A más de tres meses de haberse oficializado la relación entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, la cual ha causado algunas discrepancias. En una reciente conversación con un medio argentino, el presentador descartó pasar a la fila de los casados junto a la modelo peruana.

Asimismo, Tinelli también precisó que por el momento no tiene en sus planes tener una familia con la exchica reality, terminando con la ilusión de Millet en convertirse en madre.

“Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, mencionó.

LA DEJÓ SIN PLANES

Hace un par de semanas, Millet Figueroa confirmó que dentro de sus planes tiene llegar al altar vestida de blanco y así poder una familia junto a Marcelo Tinelli. “A mí me encantaría estar completa en todos esos sentidos”

Cabe mencionar que, el argentino y la modelo peruana se encuentran muy felices por la relación que tienen por lo que comparten diversas fotografías en redes sociales.