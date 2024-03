Samantha Batallanos y los requisitos que busca en un hombre: “No me gustan que sean fríos, me gusta que sean cariñosos”

Tras anunciar el fin de su relación con Jonathan Maicelo, la modelo Samantha Batallanos reveló que no tiene ningún tipo de intención de volver a juntarse con el deportista, ya que se encuentra en una nueva etapa de su vida.

“No es que sea él, sino que en general. O sea, si en algún momento me gustó, tampoco voy a hacer tan loca de decir que físicamente ya no me gusta, para nada. Igual ahorita me gustan otros chicos, así que ya pasó”, mencionó.

CUALIDADES DE LA PERSONA IDEAL

Asimismo, la exreina de belleza dio a conocer las cualidades que debería tener la persona que desee conquistarla dejando entrever que es una persona que cree mucho en el amor. “No me gustan los hombres fríos. Me gusta que sean cariñosos, atentos, caballeros, detallistas”.

Por otro lado, Samantha Batallanos se pronunció sobre la nueva denuncia que tendría John Kelvin por haber golpeado a su actual pareja y manifestó que las personas no deberían guardarse sus problemas. “Una mujer no debe quedarse callada, debemos pedir ayuda, debemos ser valientes para pedir ayuda”.

Cabe mencionar que, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo estuvieron involucrados en problemas después de que la modelo denunciará al boxeador por una supuesta agresión.