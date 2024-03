Julián Zucchi niega versión de infidelidad brindada por Yiddá Eslava: “Solo vi a una amiga”

Tras las declaraciones de Yiddá Eslava sobre una presunta infidelidad de Julián Zucchi que terminó de consumir su matrimonio, el argentino salió al frente y desmintió la versión de la exchica reality.

En declaraciones a un medio local, Zucchi aseveró que nunca saco los pies del plato cuando se encontraba con Yidda, pero si salió con una persona que era muy cercana a él, por lo que existirían muchas formas de observar esa acción.

“No fue una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas", sostuvo.

AYUDA DE ESPECIALISTAS

En busca de encontrarle una solución a los problemas que se venían registrando, Julián Zucchi reveló que recibieron ayuda de especialistas con la finalidad de que pueda volver a encender la llama del amor entre ambos.

“Nosotros veníamos en crisis, siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para solucionar ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años. Primero Yidda me termina a mí o me pide un tiempo. Luego volvió a haber otra ruptura con la esperanza de volver a la psicóloga, ella no quiso volver a la psicóloga”, mencionó.

Cabe precisar que, Julián Zucchi fue captado con una reportera de espectáculos en situaciones comprometedoras por lo que tuvo que señalar que se había dado una nueva oportunidad a sus 40 años.