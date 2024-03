¿Alondra García Miró se quería casar con Paolo Guerrero? “Terminar una relación es complicado”

¡Rompe el silencio! La reconocida influencer y empresaria, Alondra García Miró, reveló en una entrevista mayores detalles sobre la relación que tuvo con Paolo Guerrero y su experiencia en Brasil.

“Siempre terminar una relación es complicado, es una etapa, es un proceso”, dijo a Milagros Leiva.

Al ser consultada sobre si pensaba casarse con el ‘Depredador’, la modelo prefirió no hablar del tema y aseguró sentirse enamorada.

“Prefiero no hablar del tema, prefiero evitar (…) Mira en realidad, hablar de este tema me es un poco complicado porque al final arrastro muchas cosas que no quiero traer ahorita (…) yo estoy en una etapa en la que estoy súper feliz, contenta, enamorada, bien, me siento muy bien y ese tema es realmente algo que quiero dejarlo atrás y todo bien y lo mejor para todo el mundo y de corazón.", sostuvo.

BRASIL

García Miró reveló que su papá se molestó cuando se enteró que se iba a ir a vivir a Brasil con su pareja de aquel entonces, Paolo Guerrero.

"Mi papá se molestó, lo siguiente (…) lo siguiente a molestarse”, indicó entre risas al recordar esta etapa.

Adicionalmente, sostuvo que en Brasil aprendió a hablar portugués, hizo grandes amigos y que siempre prefiere sacar lo mejor de cada situación que atraviesa.