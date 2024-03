Ivana Yturbe tras mudarse a Tarma con ‘Beto’ Da Silva: “Como siempre lo he dicho, me gusta que estemos todos juntos”

Luego de hacerse oficial la llegada de ‘Beto’ Da Silva a ADT procedente de Melgar, su esposa y modelo Ivana Yturbe compartió una serie de post en sus redes sociales para dar a conocer que dejará Arequipa y ahora vivirá en Tarma.

En medio de su publicación, la exchica reality mencionó que no le importa el lugar a donde se vaya Da Silva a jugar, ya que ella junto a su pequeña lo acompañaran y que próximamente mostrará donde será la vivienda que acogerá a toda su familia.

"Me voy de Arequipa a Tarma, como siempre lo he dicho a mí me gusta que estemos todos juntos, ahora veremos la manera de ahora que me dan de alta. Vamos con todo como siempre y ya el 15 iremos mostrándole varios lugares en Tarma. Les mostraré si donde nos quedaremos, si en un hotel o en un departamento", señaló.

FELICIDAD PURA

En esta nueva aventura que tendrá ‘Beto’ Da Silva en el fútbol peruano, Ivana Yturbe se mostró feliz por la llegada de su esposo a esta ciudad, ya que se encuentra más cerca de la capital por lo que podrá realizar diversas paradas a la capital.

“Yo por redes sociales puedo grabar donde sea, pero para TV y muchos eventos tengo que estar presente, pero ahora, en un ida y vuelta, en un abrir y cerrar de ojos, puedo llegar a Lima, así que eso me tiene muy contenta", mencionó.