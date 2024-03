[ENTREVISTA] Sr. Pollito: “Hay 2 cosas que están mal hechas en Perú, tú y cómo divulgan la lectura”

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

Con casi 200 mil seguidores en TikTok, el Sr. Pollito, quien prefiere mantener su nombre en reserva, ha logrado una combinación armoniosa entre el humor y el contenido cultural. Muchos de sus simpatizantes afirman haber adquirido el hábito de la lectura gracias a sus videos en redes sociales.

En una entrevista exclusiva para Panamericana.pe, el creador de contenido (25) nos revela mayor información sobre sus inicios en redes sociales, datos curiosos, aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su vida y detalles sobre la identidad de la popular ‘Srta. Patricia’.

Durante los últimos meses, ha sido catalogado como un ‘difusor cultural’ por su contenido sobre literatura y filosofía en redes sociales; no obstante, el crítico de los ‘mamadores literarios’ afirma no sentirse del todo cómodo con esta etiqueta.

¿Por qué Sr. Pollito?

"Siempre me preguntan, prácticamente todos los días tengo preguntas sobre de dónde viene mi nombre, porque suena muy disruptivo que me haya metido al mundo de la literatura y la filosofía con el nombre de Sr. Pollito. Y eso viene porque era mi apodo de colegio, desde el primer día que entré al colegio, a un chico se le ocurrió decirme pollo, no sé por qué, y se me quedó hasta la edad de 25, que tengo ahora, y mis amigos de colegio me decían así. Cuando decidí abrir el canal no quería usar mi nombre porque ya tenía un canal con mi nombre y me acordé de que una vez un chico me dijo ‘Sr. Pollito, ¿cómo estás?’, hace años y no se me ocurrió nada más que ponerle ese nombre”.

Tenemos entendido que no comenzaste en redes sociales siendo Sr. Pollito y hablando sobre temas de filosofía y literatura, sino que iniciaste con contenido ‘fitness’ y de bromas.

“Bueno lo del contenido fitness casi nadie lo sabe porque es un contenido que ni siquiera me gusta recordar, pero el contenido de broma fue por ahí, porque se me ocurrió poner un nombre más o menos gracioso, que no sea el mío, comencé a hacer bromas y justo en ese entonces hubo la Feria del Libro, del 2022, me parece. Y yo quería empezar a leer más, así que me traje varios libros, empecé a leer y como estaba tan metido en la lectura compartí todo por TikTok y por mi cuenta de Sr. Pollito, que creo que era mi personal, así como tienes un ‘closefriends’ (mejores amigos de Instagram) donde compartes las cosas que te gustan a ti. Sin nada de esperanza, no esperaba ni siquiera tener una visita o algo, quería nada más hablar de lo que leía. Y así la gente empezó a acercarse al canal del Sr. Pollito y cuando me di cuenta, ya era muy tarde para cambiarle el nombre”.

Hemos escuchado que no comenzaste en el mundo de las letras, sino que estabas más enfocado en la parte de números, ¿cómo nace esta pasión por la literatura y la filosofía?

"Sí, estudié Administración, bueno no lo terminé, tampoco era una carrera que me apasionaba. Simplemente era una de esas carreras que eliges porque no sabes qué escoger y mi pasión por la lectura empezó hace más o menos tres, cuatro años. Escuchaba podcast y en uno, de unos chicos de México, hacían referencia a ciertos libros de filosofía, así que me fue entrando el bichito de buscar esos libros sin saber nada y los fui comprando, fui comprando libros básicos de filosofía, libros de autoayuda, que tanto critico ahora. Yo empecé leyendo libros de autoayuda y todo eso me ayudó a formar lo que es ahora el ‘Mamador’. Primero empecé por filosofía, cuando leí literatura fue porque me di cuenta de que en Perú no hay tanto público de filosofía, sino más público de literatura. Así que dije: si quiero llegar a más gente, tengo que leer más clásicos o autores peruanos".

¿Hubo alguna obra que te hizo un amante de la lectura?

"No tanto un amante de la lectura porque yo sabía que iba a seguir leyendo filosofía, pero hubo un autor en especial que me abrió un nuevo panorama y fue Jean Jacques Rousseau, un autor de la época de la Ilustración, quien decía que tenemos que tener una vida útil, criticaba mucho a las academias, criticaba mucho a las artes y cómo estás habían hecho más daño que bien a la sociedad. Cómo que ahí se me prendió el foco, ya que la mayoría de gente de letras, de literatura y filosofía son académicos. Actualmente, los que divulgan están estudiando y dije: tal vez tenga algo de razón y yo me siento muy identificado porque hay mucha gente que no lee, hay mucha gente que ve la lectura como algo difícil, como algo que está separado para una pequeña élite y dije: bueno, ese va a ser mi público objetivo, trataré de vivir de acuerdo a las enseñanzas que estaba leyendo y creo que Rousseau fue el que más se me quedó, con su crítica al mundo académico".

Entre las obras de Rousseau, el Sr. Pollito destacó ‘El contrato social’, ‘Discurso sobre las ciencias y las artes’, además de hacer referencia a las disputas que tuvo este autor con Voltaire, otro gran pensador de la Ilustración.

En estos últimos meses, se te ha catalogado como “difusor cultural”; sin embargo, hemos visto que esta etiqueta te genera un poco de alergia, ¿por qué?

“No tanto porque me digan difusor sino porque estoy en un limbo entre humor y difusor y como que no soy tanto para la comedia porque también tengo que mantener cierta formalidad al compartir cosas de libros y tampoco voy tanto al cultural porque no me gustaría ser el típico cultural que se sienta a hablar de lo que sabe, así que me siento justo en un limbo, estoy entre esos dos mundos”.

¿Cuál crees que es el error más frecuente al querer inculcar a las personas el hábito de la lectura?

"Creo que es la soberbia intelectual, cuando empecé, empecé igual que alguien que no leía nada, no tenía hábitos de lectura, no sabía cómo leer más, había cosas que no entendía, no tenía un espacio de lectura y todas esas cosas son prácticamente olvidadas para la persona que ya comparte o divulga. Y yo me compare un poco con los que ya estaban y todos hablaban de literatura muy reconocida o de filósofos muy avanzados y casi nadie hablaba de gente que todo el mundo podría entender. Si ves a un chico en la calle y te pregunta, ¿qué le vas a recomendar?, le recomiendas un libro muy básico, yo empecé por ahí (...) Un poco criticado por los filósofos avanzados, pero que yo siempre recomiendo, es 'El mundo de Sofía', que es un libro muy básico, pero es tan básico que funciona muy bien para la gente que nunca ha leído nada. Bueno, para mi ese era el error de compartir la literatura o la filosofía, no ponerte en el lugar del otro”.

“Una vez hice un video sobre los ‘mamadores literarios’: ‘hay dos cosas que están mal hechas acá en Perú, la primera eres tú’, esa era mi parte de humor, ‘y la segunda es la forma en la que divulgan la lectura’, ¿cómo vas a empezar con el Quijote o 'Cien años de soledad' o con 'Rayuela'? Son lecturas aburridas, pero lo dije en un contexto en el que tú no lees nada y mucha gente empezó a criticarme, gente ya lectora, que cómo voy a decir que esas lecturas eran aburridas, como que me sacaron de contexto. Ahí me di cuenta de que estos ‘mamadores’ abundan más de lo que creemos”, agregó al hablar sobre las críticas que recibió tras un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

"Hay dos cosas que están mal hechas acá en Perú. La primera, eres tú y la segunda, es la forma en la que se incentiva la lectura.", señala en un video en el que recomienda a las personas que se están iniciando en el mundo de los libros iniciar con obras sencillas.

Si hay un personaje que se ha ganado el corazón de tu público es la Señorita Patricia, ¿hay alguna señorita Patricia en tu vida?

"Sí, es ella misma, es mi enamorada (…) empezamos con ella, no esperábamos ese nombre (...) en el primer video que tenemos del ‘Literato’ yo debía decir un nombre para identificar a la persona que me hablaba a la cámara, juntamos el nombre de nuestras madres, es lo primero que se me ocurrió y dije: Patricia y se quedó".

El Sr. Pollito reveló que tanto su madre como su suegra se llaman ‘Patricia’, el cual también es el segundo nombre de su enamorada.

“Creo que la prima de Mario Vargas Llosa también es Patricia”, añadió.

¿La señorita Patricia siempre te ayuda con tus videos?

"A grabar y en algunas ideas que tengo para los guiones”, indicó, quien precisa que desde el inicio buscaron darle una personalidad particular a este personaje.

¿Cómo sientes que tu vida ha cambiado con la popularidad en redes?

"Bueno, el primer cambio notorio es la responsabilidad que tengo que tener al momento de decir ciertas cosas, no es como que tengas una obligación, pero podrías hacer un pequeñito cambio en las personas y eso es lo que te vas dando cuenta mientras más creces, mientras más te encuentras a la gente en la calle. Algunas personas se alegran al verme y es muy genial poder sacarles una sonrisa con tan poco, eso es muy fuerte para mí".

Nos podrías contar algún hecho inusual que te ha pasado luego de despegar en redes sociales

"Bueno, aparte de los montones de ofertas de casino que me llegan todos los días, siempre llegan ofertas de casinos. De ahí los chicos que a veces gritan cuando me ven o ponen una cara de asustados y yo trato de calmarlos. Eso vas aprendiendo con el tiempo, no es que me pase seguido, pero las pocas veces que me ha pasado, trato de acércame, saludarlos. Una vez, me regalaron una bolsa de naranjas, un pollito, son detalles que se te quedan o te dicen: me encanta tu trabajo, cuando ni siquiera sé qué es un trabajo, ni siquiera lo noto, pero la gente lo dice y eso es muy genial".

“Lo que siempre trato de mantener es mi diversión, no trato de cargar tanto con que yo tenga que ser un difusor cultural y por eso no me gusta identificarme como tal, pero trato de mantenerme, mientras yo hago los videos, porque así empecé en las redes, para divertirme, trato de molestar”, añadió.

¿Qué hace el Señor Pollito cuando no está grabando? Háblanos más de tu nuevo negocio

"Ahora Patricia y yo tenemos los polos del ‘Último Bastión”, también hemos sacado unos pines con las frases que solemos decir, algunos trabajos de publicidad, marketing, esas cosas. Leo bastante todos los días, también me ejercito, esa es una parte que no descuido y también trato de incentivar también a la gente y así, se me pasan los días tranquilos".

¿Qué mensaje te gustaría decirle a tu público?

"Siempre me preguntan cómo lidiar con los ‘haters’, qué hacer con las personas que te critican y yo pienso que en esta vida no vas a agradar a todos, pero más que eso no es solo agradar. Siento que hay una filosofía que me gusta mucho y es que si no le caes bien a alguien, lo mejor que puedes hacer es molestarlo. Yo siento que a veces molesto a todos los intelectuales y quisiera seguir haciendo eso. Quisiera seguir molestando a este mundo para que se derriben todos los ideales que creían que tenían por ahí y ese es un mensaje que me gustaría dejarle a la gente: que hagan lo que quieran, que no están acá para agradar a todo el mundo, que siempre va a haber gente a la que no les vas a caer muy bien, incluso pueden ser tus ídolos, tus amigos o tu familia, pero lo importante es que te enfoques en ti mismo. Y que emprendas todo lo que quieras y que no te esfuerces. Hay que ser como el Tao, de un libro de King, que dice que tienes que ser uno con el Tao, ósea que no te esfuerces por hacer las cosas porque el día que no resulte, te vas a resentir contigo mismo".

¿Qué se viene para este 2024?

"Ahora mismo el YouTube, vamos a subir más contenido, vamos a movernos, voy a dar a conocer lugares de los que la gente solo habla, pero no va. Quizás meterme a quintas antiguas, al cementerio, cosas así. Obviamente, siempre con un experto porque no me considero un experto en los lugares o en historia, así que puedo ir acompañado de alguien que sí sepa y prefiero darle las cámaras a él. Luego, tal vez un contenido para viajar mucho más y hacer ‘regalatones’ de libros porque ya hemos tenido dos hasta ahora. Quizás un club de lectura con salidas a museos o a algún evento y lo que más ahora espero, bueno en verdad nunca espere nada y sigo así, es que las cosas me lleguen por sorpresa porque cada día pasa algo nuevo, pasa algo diferente, casi que no lo planeo".