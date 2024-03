Premios Oscar 2024: John Cena aparece desnudo para dar los nombres de nominados al Mejor Diseño de Vestuario

Si Messi, el perrito que salió en una escena de sobredosis de droga de la película “Anatomía de una caída”, se robó una parte del show de la 96ª edición de los Premios Oscar, otro personaje también quiso salir en las portadas de los medios.

El luchador y también John Cena estuvo en el ojo de todos los asistentes que llegaron hasta el Teatro Dolby de Los Ángeles en Estados Unidos luego de aparecer desnudo para presentar a los nominados al Mejor Diseño de Vestuario.

LA PRIMERA VEZ

El excampeón del mundo en la WWE contó que se sintió un poco incómodo, ya que en el mundo del entretenimiento deportivo esta acostumbrado en subirse al ring con alguna prenda.

"Cambié de parecer, no quiero mostrarme desnudo... Es un evento grande, me voy a sentir avergonzado, es una idea vergonzosa. No lucho desnudo, estoy con shorts", indicó.

Finalmente, mientras pasaban el nombre de los nominados, John Cena pudo cubrirse una parte del cuerpo con una presunta cortina y así un poco más relajado anunció que el galardón a Mejor Diseño de Vestuario era para el film “Poor Things”, imponiéndose a “Barbie”, “Napoleón”, “Los Asesinos de la Luna” y “Oppenheimer”, película que se llevó siete estatuillas.