¡Estaba en silla de ruedas! Madonna mete la pata tras reclamarle a fan por no saltar en concierto

Foto: WireImage for Live Nation

Durante un concierto en Los Ángeles, Madonna le reclamó a un fan por permanecer sentado durante su presentación.

"¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué obtienes sentado?", cuestionó Madonna tras detener su concierto, perteneciente a la gira Celebration Tour.

Sin embargo, la artista de 65 años no contaba con que aquel fanático se encontraba en una silla de ruedas tras darse cuenta de su error, se mostró notablemente nerviosa y terminó diciendo “Oh, mi Dios”.

NO ES LA PRIMERA VEZ

La actriz mexicana Lucía Méndez en su momento reveló que Madonna también le reclamó por estar sentada en uno de sus shows. En aquella oportunidad, señaló que tenía una lesión en la rodilla y que amenazó a la artista internacional con llamar a su abogado por haberla increpado.

Esta anécdota recibió bastantes críticas en redes sociales por usuarios que no confiaban en el testimonio de la mexicana; no obstante, tras la difusión del video de Los Ángeles, muchos internautas se disculparon con ella por no creer en su versión.