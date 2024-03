¿Sigue enamorada? Samantha Batallanos revela que Maicelo es su prototipo

En medio de la controversia desatada por la denuncia de violencia física y psicológica que interpuso contra Jonathan, Samantha Batallanos sorprendió a muchos al confesar que aún está enamorada de su expareja.

A pesar de haber jurado dejar atrás esa etapa de su vida y no considerar la posibilidad de retomar su relación, Batallanos dejó boquiabiertos a todos al admitir que sigue sintiendo amor por Maicelo.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta", señaló en una entrevista reciente.

NO QUIERE VERLO EN LA CÁRCEL

Esta declaración llega después de que la ex reina de belleza compartiera públicamente el 'infierno' que vivió durante su relación con el reconocido boxeador, durante una aparición en el programa de Magaly Medina.

A pesar de todo lo ocurrido, Batallanos expresó que no busca ver a Maicelo tras las rejas, sino que espera que se le aplique otro tipo de castigo.