Retiran a cantante Maluma de restaurante por usar short

El cantante de música urbana, Maluma, generó controversia en redes sociales tras compartir un desafortunado episodio ocurrido durante su visita a un restaurante en su ciudad natal, Medellín, en Colombia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Maluma expresó su indignación indicando que no le dejaron entrar establecimiento por llevar puesto shot.

“¿Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... ¡Cómo te veas no define quién eres! ¡NO VUELVO!” escribió.

En su publicación, el artista cuestionó las reglas de vestimenta impuestas por el restaurante, argumentando que la forma de vestir no debería ser motivo para ser excluido de un lugar.

CUESTIONADO EN REDES

A pesar de la exposición del cantante, numerosos internautas respaldaron la postura del restaurante, recordándole a Maluma la existencia de códigos de vestimenta y reglas que deben respetarse, independientemente del estatus de las personas.