Nicola Porcella le responde fuerte y claro a Guty Carrera: “Mi apoyo no lo vas a tener”

Tras la revelación de Brenda Zambrano sobre los detalles de la relación que tuvo con Guty Carrera, la reputación del modelo, que vivió gran parte de su vida en el Perú, se ha visto notablemente afectada en México. Recientemente, el participante de ‘La Casa de los Famosos’ pidió el apoyo de Nicola Porcella para ganar votos en el reality; no obstante, este aseguró que no lo respaldará.

“Yo hablé con Guty, hubo comentarios que no me gustaron de él porque menospreció La casa de los famosos (cuando él estaba), dijo que no la había visto, que estaba enfocado en las novelas, las vueltas que da la vida (...) Yo le dije bien claro, mi apoyo no lo vas a tener”, señaló Porcella.

Durante, una transmisión en vivo Guty le pidió apoyo a la legión de fans del capitán histórico de ‘Las Cobras’, ‘Las Nicolitas’.

“Las respeto (...) Apóyenme también, vamos para adelante”, dice en vivo.

BRENDA ZAMBRANO LO ACUSA DE ESCRIBIRLE A SU HERMANA DE FORMA COQUETA

Brenda Zambrano, conocida por su participación en Acapulco Shore, reveló en el podcast ‘Hablemos De Tal’ detalles sobre su controvertida relación con el participante de ‘La Casa de los Famosos’, Guty Carrera.

“Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas de que él (Guty Carrera) les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo ‘me voy a suscribir a tu onlyfans, ya que estoy soltero’ y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana. Una amiga cercana, me contó que él le había comentado que él y yo ya no teníamos intimidad y me dijo ‘yo porque tengo que saber sobre su intimidad de ustedes, que es lo que me quiere dar a entender que quiere tener con otra persona’”, señaló entre lágrimas.