Christian Domínguez se describe: “Soy leal, alguien en el que puedes confiar”

Durante una entrevista, Christian Domínguez habló sobre ciertos aspectos de su vida íntima y sorprendió al público al describirse como una persona “leal” y en la que se puede confiar, pese a ser sorprendido siendo "infiel"​ en más de una oportunidad.

“El público que me conoce o conoce mi parte artística (...) Así como trabajo también soy en la vida real. Soy sumamente trabajador, leal, una persona que da el 100% en todo lo que hace, que puedes confiar. Una persona que no necesita hablar de nadie para trabajar, bajarse a uno para que otra suba. La gente que está a mi alrededor sabe que me gusta estar siempre un paso atrás, no adelante. No soy egocéntrico, no soy una persona que le gusta estar adelante todo el tiempo, ser el centro de atención tampoco”, señaló en el programa ‘A todo mix’.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ REVELA QUE PAMELA FRANCO LE PIDIÓ NO RESPONDERLE A PAMELA LÓPEZ

Adicionalmente, el cantante se pronunció sobre las declaraciones de Pamela López, quien afirmó que él le contó de la relación extramatrimonial que tuvo su esposo Christian Cueva con Pamela Franco.

“Hay muchísimas cosas que estuve a punto de decir en su momento, me pidieron que no lo hiciera y yo respeté esa decisión, no solo la mamá de mi hija fue quien me lo pidió, sino otras de mi entorno”, sostuvo Domínguez al programa radial.