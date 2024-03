Drake y Josh: Drake Bell revela que fue víctima de abuso sexual a los 15 años en Nickelodeon

Se trataría, presuntamente, del entrenador de diálogo Brian Peck, con quien Bell compartió labores en las grabaciones de la teleserie de los principios de los 2000.

Esta declaración fue hecha por el actor en el documental “Investigation Discovery – Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, que se estrenará el 17 y 18 de marzo.

El film narrará las desgarradoras experiencias de actores infantiles en la industria televisiva de los Estados Unidos, especialmente en Nickelodeon durante la era del productor Dan Schneider, acusado previamente por abuso sexual a Amanda Bynes y ocultar mensajes de fetichismo en sus series.

Brian Peck fue arrestado en 2003 por 11 delitos relacionados con abuso sexual contra un menor anónimo, que posteriormente se revelaría fue el propio Drake.