Christian Cueva reaparece en redes y pide perdón a Pamela López: "Sé que algún día me perdonarás"

El futbolista peruano, Christian Cueva, reapareció en sus redes sociales, donde publicó un extenso comunicado dirigiéndose a su aún esposa, Pamela López, tras revelarse sus infidelidades. El exvolante de Alianza Lima reconoció que engañó a su cónyuge con Pamela Franco y Chris Soifer.

En su pronunciamiento, el exseleccionado nacional también aprovechó la ocasión para pedir disculpas a toda su familia y enfatizó en que Pamela López siempre buscó lo mejor para él.

“Después de tanto tiempo paso por acá más calmado primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi y fui egoísta al no escucharla fuiste tú la que me decía mis verdades”, inicia el comunicado.

CONFÍA EN SER PERDONADO

Finalmente, el futbolista de Huamachuco hizo un mea culpa por sus acciones que terminaron por destruir su hogar, sin embargo, indicó que confía en conseguir el perdón de su aún esposa.

“Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor siempre cuidaste de nuestro hogar de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas siempre fuiste más valiente que yo. Hoy la vida me golpea, pero merecido lo tengo, toda los días de mi vida te voy a pedir perdón”, sostuvo.