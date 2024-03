Bryan Torres niega infidelidad a Samahara Lobatón: esto fue lo que dijo sobre el beso de la misteriosa joven

Samahara Lobatón y Bryan Torres han vuelto a acaparar titulares, luego de divulgarse una serie de imágenes en las que se observa al cantante muy cariñoso con una misteriosa joven en una discoteca.

En las imágenes de ‘Amor y Fuego’ se divisa a una joven robarle un beso a Torres; no obstante, el artista utilizó sus redes sociales para aclarar esta situación.

“Un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja. No vendan algo que no es por favor, por más lento que lo pongan, está clarísimo eso”, dijo el salsero sin revelar mayores detalles de la identidad de esta “amiga”.

“Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más”, agregó a América Hoy.

NO SE SIGUEN EN REDES SOCIALES

Pese a que Torres ha brindado sus descargos sobre esta presunta infidelidad, no ha dado mayor información sobre la situación sentimental que atraviesa con la hija de Melissa Klug.

Esta polémica pareja ha tomado la decisión de dejar de seguirse en Instagram y han eliminado las fotos que tenían juntos en esta red social.