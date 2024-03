La insólita reacción de los amigos de Omar Ruiz de Somocurcio al enterarse que Guido Bellido sería su padrino

Con gran éxito se estrenó el espacio de entrevistas y variedades "La Esquina del Var" conducido por el periodista deportivo Omar Ruiz de Somocurcio. La gran sorpresa de la noche fue la llegada del congresista Guido Bellido, quien apadrino el programa.

Al respecto Somocurcio contó una anécdota que le sucedió días antes del estreno. Según el comunicador, en un compartir con sus amigos, al ser consultado por el “padrino” o “madrina” de su programa se sorprendieron al enterarse de quien sería.

"Me invitaron a una playa en Asia, y me dijeron que iba a hacer un programa y les dije en congresista Bellido y me dijeron ¿Qué?, y luego dijeron por tu culpa el país se va a ir al taco, eres un irresponsable", comentó.

"LA ESQUINA DEL VAR"

No se pierda el programa "La Esquina del Var" de 11:00 p.m. a 11:39 p.m. por las pantallas de Panamericana Televisión donde podrá disfrutar de un espacio de entrevistas sobre diversos temas donde los invitados podrán expresarse de manera espontánea y sin posturas.