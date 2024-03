Micheille Soifer niega cualquier vinculo con Cueva: “No lo conozco"

Después de que se diera a conocer que habría existido una relación entre Chris Soifer y Christian Cueva, mientras el jugador se encontraba casado con Pamela López y las revelaciones de la expareja de Chris, Jeicy, quien admitió que Micheille Soifer sabía del tórrido amorío.

En declaraciones, la exintegrante de Alma Bella multiplicó por cero al exjugador de Alianza Lima y señalo que no tiene conocimiento de quien es el.

“No lo conozco (a Cueva). No tengo ningún tipo de vínculo ni tampoco creo que tenga que entrar a opinar. A mi hermana le está yendo increíble en Estados Unidos y ni hemos tocado ese tema porque no viene al caso", declaró en medio de la inauguración de su tienda en Gamarra.

CERO IMPORTANCIA

A pesar de los comentarios que dio, Jeicy, expareja de Chris Soifer, a quien la familia le tenía un gran cariño, Micheille Soifer manifestó que los comentarios no afectaron a los parientes, porque no suman en su vida.

“Nunca he tenido nada que ver con él. Nosotros nos dedicamos a trabajar y no estamos pendientes de cualquier tipo de chisme. No hay que darle importancia a este tipo de cosas porque es como si estuviéramos arrastrando a un muerto toda la vida”, sostuvo.