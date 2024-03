Michelle Soifer desmiente ser intermediaria entre Chris Soifer y Christian Cueva

Michelle Soifer, conocida por su participación en el programa de televisión 'Esto es Guerra', ha salido al frente para desmentir su supuesta implicación en el escándalo amoroso que envuelve a su hermana, Chris Soifer, y el futbolista Christian Cueva.

Durante una reciente entrevista, la integrante del programa de entretenimiento manifestó su sorpresa al enterarse de la situación y rechazó cualquier vínculo con el futbolista.

"No tengo nada que ver en esto. No tenía conocimiento de la situación y no he tenido ninguna relación con él (Cueva)", afirmó Michelle Soifer.

NO HAY PRUEBAS

Asimismo, enfatizó que no existen pruebas que respalden las acusaciones en su contra y que se trata de información totalmente falsa.

En cuanto a su hermana Chris, Michelle reveló que no ha tenido oportunidad de conversar con ella sobre el tema, ya que se encuentra estudiando en Estados Unidos en la actualidad. Aclaró que el asunto no le afecta directamente y que no tiene un gran interés en profundizar en el tema.