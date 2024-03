Shirley Arica defiende su dignidad y rechaza los 'good time': "eso es no tener autoestima"

Shirley Arica, destacada figura del mundo del espectáculo en Perú, ha decidido tomar una postura valiente al elogiar la autoestima y rechazar los 'good time'.

En una reciente entrevista, Arica enfatizó la importancia de valorarse a uno mismo y no conformarse con relaciones que carecen de significado emocional.

La modelo, conocida por su personalidad franca y polémica, expresó su firme posición al decir: "No me sumo a ese juego. Para mí, es fundamental tener una buena autoestima y no conformarse con relaciones superficiales que no aportan nada positivo".

DESMIENTE RUMORES

Además, 'la chica realidad' desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva. Aseguró que nunca tuvo una relación íntima con él y aclaró que cualquier encuentro fue en el contexto de reuniones sociales con otras personas del medio.

La modelo dejó en claro que no se deja llevar por la presión de los rumores y se mantiene firme en su autenticidad.