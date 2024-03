Samantha Batallanos sobre el juicio con Maicelo: "No quiero verlo en la cárcel"

Samantha Batallanos, ex miss reina de belleza, ha abordado el estado actual del juicio que enfrenta con el boxeador Jonathan Maicelo, tras denunciarlo por maltrato físico y psicológico.

Recordemos que la modelo narró que fue agredida por el exboxeador en la puerta de un restaurante en San Isidro. En ese sentido, Batallanos dejó claro que su intención no es ver a Maicelo tras las rejas.

Al ser consultada sobre si deseaba que Maicelo terminara en la cárcel, la modelo respondió dejando delado su intensión. “¡No!, para nada. Este es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no, esa no es mi intención para nada. Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención”, aseveró.

NO CREE EN CAMBIO DE MAICELO

Batallanos confirmó que continúa con terapia psicológica. Sin embargo, fue contundente al expresar que no cree que Maicelo cambie de actitud si no reconoce el problema. La modelo también compartió que ha preferido no involucrarse personalmente en el tema legal debido a las consecuencias psicológicas que puede traer.