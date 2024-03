¡No se da por vencida! Lita Pezo tras no ganar en Viña del Mar: "Seguiré luchando por mis sueños"

La cantante Lita Pezo no logró ganar la 'Gaviota de Plata' de Viña del Mar 2024, a pesar de tener el puntaje más alto por parte del jurado virtual. A través de sus redes sociales, la joven iqueteña compartió un video donde se dirige a todos sus seguidores, agradeciendo el cariño y respaldo que le brindaron.

"Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón, el cariño y respaldo que me han brindado hasta el último momento, de verdad muchísimas gracias", inició su mensaje en Instagram.

SEGUIRA LUCHANDO POR SUS SUEÑOS

Aunque no ganó el concurso, la artista aseguró que no se dará por vencida y seguirá avanzando en su carrera artística. Acompañada de la cantante criolla Eva Ayllón, quien llegó hasta Chile para apoyarla, Lita expresó que desde muy pequeña está acostumbrada a estar preparada por si obtiene un resultado desfavorable, y que ello no la afecta emocionalmente.

"Esto es un concurso, todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita estoy acostumbrada, pero eso no nos define un no, una puerta cerrada. Un concurso no ganado no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por la familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio", agregó.

El jueves 29 de de febrero, Lita logró ganarse la ovación y los aplausos del público presente en el anfiteatro de la Quinta Vergara con su interpretación del tema 'Luchadora'. Todo apuntaba a Lita como la ganadora, ya que en su primera presentación obtuvo el puntaje de 6.1 y en la segunda, 6.5; por lo que el promedio final fue de 6.3, el más alto en la categoría competencia internacional. Sin embargo, en esta ocasión, el jurado le otorgó un puntaje final más bajo del esperado, un 2.7; mientras que el segundo puesto fue para Enrique Ramil de España, y el primer puesto quedó para Eddy Valenzuela de México.