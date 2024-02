Nicola Porcella es acusado de estafar a chef peruano: “Me trajeron hasta México con engaños”

Un chef peruano denunció a Nicola Porcella, a pocos días de inaugurar su restaurante Taypa, de haberlo llevado a México con “engaños” para quedarse con sus recetas y luego despedirlo de forma arbitraria.

El chef peruano Carlos Daniel Bustamante, nacionalizado norteamericano, expuso su caso en una reciente edición de Magaly TV La Firme.

“Yo soy Carlos Daniel Bustamante, el chef del restaurante Taypa de Nicola Porcella acá en México hasta hace unos días. Me siento estafado por Nicola y sus socios, que me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas y mis presentaciones”, dijo el chef en el mencionado programa.

¿QUÉ LE OFRECIERON?

Según el testimonio del denunciante, se le había ofrecido casa, un auto, dos mil dólares al mes y todos los viáticos pagados; beneficios que afirma no haber recibido.

“Me siento bien ofendido, me siento mal, me siento impotente por lo que me han hecho”, dijo entre lágrimas. “Estoy cerca a los 60 para ser burlado de esa manera, no me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre”.

“Nicola no me parecía que fuera una persona de esa calaña, lo que está haciendo es terrible, se está comportando como un vil estafador. Ayer salió en la prensa presentando al otro chef que no es de comida peruana, él no ha creado esa carta, esa carta la creé yo”, añadió al referirse al nuevo chef, que era en su momento el encargado de panadería y repostería.