Ryan Gosling interpretará en vivo en los Oscar 2024 la canción de ‘Barbie’ ‘I’m Just Ken’

A menos de dos semanas de realizarse la edición 96 de los premios Oscar en Los Ángeles en Estados Unidos se conoció que Ryan Gosling interpretará en vivo durante la ceremonia la canción de ‘Barbie’ titulada ‘I´m just Ken’.

Esta información fue compartida por un medio internacional que anunció que el actor estará en el escenario tras varios meses de especulaciones.

“Las fuentes le dijeron a Variety que el actor cantará la canción nominada al Premio de la Academia de Barbie durante la ceremonia anual el 10 de marzo. La Academia, por su parte, declinó hacer comentarios”, mencionaron.

EN BUSCA DE UN GALARDÓN

La canción que interpretará Ryan Gosling competirá por quedarse con el premio a la Mejor canción original del Oscar 2024, pero deberá competir contra los sencillos de ‘What Was I Made For?’, ‘The Fire Inside’, ‘It Never Went Away’ y Wahzhazhe'.